Ilfattoquotidiano.it - Passeggero ubriaco scatena il panico sulla nave da crociera, poi muore mentre è detenuto nella cella di sicurezza. Un testimone: “Minacciava di ucciderci”

Era stato vistoe aggrediva altri passeggeri. Quindi, lalo ha bloccato per evitare che potesse fare male a qualcuno. Ma un’ora più tardi è morto. E le cause del suo decesso, al momento, non sono state ancora accertate. È questa la triste vicenda che ha visto coinvolto Michael Virgil, 35 anni, deceduto durante unaa bordo dellaRoyal Carribbean, partita da Los Angeles e diretta a Ensenada, Messico.L’uomo, poco prima del decesso, però, è stato visto minacciare ed aggredire altri passeggeri e membri dell’equipaggio durante quello che i testimoni hanno descritto come un inspiegabile eccesso di rabbia dovuto all’abuso di alcol. Virgil, riporta New York Post, avrebbe preso a calci in faccia un membro dello staf e sferrato un pugno ad un’altra persona.