Magia delle feste a Lodi | eventi natalizi e sorprese per grandi e piccini

È ancora ricco diil cartellone “” predisposto dal Comune diper le festività di Natale. La grande novità dell’anno è stata l’arrivo in piazza della Vittoria, in occasione della festa di Santa Lucia, del villaggio con le tipiche casette di legno. Ma a favore di residenti e visitatori sono stati riproposti anche il trenino, le giostre, spettacoli, laboratori per bambini e concerti in diversi luoghi del capoluogo. Tra gliancora da vivere “” propone oggi, dalle 10 alle 18, il “Santa Claus bus”: i bambini potranno consegnare letterine di Natale (ritirabili nelle farmacie comunali) da far arrivare direttamente a Babbo Natale. Venerdì alle 20,45 invece, al teatro Alle Vigne, viene proposto “Lo Schiaccianoci” con l’International Ballet Company Italia.