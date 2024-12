Oasport.it - LIVE Milano-Hypo Tirol Innsbruck, Champions League volley in DIRETTA: semaforo verde, si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Primo punto in parallela di Kronthaler.6-3 SCHNITZER ACEEE! A tutto braccio.5-3 Errore in servizio Nath.4-3 Attacco diche buca il muro.4-2 Bell’apertura di Porro, bravo in rapidità Otsuka.3-2 Mani out Nath che tira bene alto sulle mani del muro.3-1 Altro attacco out, questa volta l’autore è Hobus.2-1 Out la pipe di Kronthaler.1-1 Dalla seconda linea: Gardini!0-1 Piano colpito dall’attacco di Hobus.PRIMO SET19.30 Ecco lo starting six di: Reggers, Piano, Gardini,Schnitzer, Otsuka, Porro, Catania.19.29 Il sestetto degli austriaci: Frances, Nath, Hobus, Paulson, Viiber, Kitzinger.19.25 Ultimata la fase di riscaldamento all’Allianz Cloud. Manca sempre meno!19.20 I polacchi dell’Aluron Warta hanno appena steso tra le mura amiche i belgi del Roeselare in tre set nella prima delle due gare previste per questa sera nel girone, cominciata alle 18.