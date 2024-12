Gamerbrain.net - Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Tanti dettagli sulle attività

A novembre abbiamo condiviso con voi nuoviperin, quest’oggi vogliamo alimentare ulteriormente il vostro hyper per il titolo in questione, riportandovi nuove informazionitante attivà presenti nel corso dell’avventura.– Gamerbrain.netKaraoke in stile Majima Partiamo dal Karaoke,che da sempre è presente nella serie. I giocatori potranno cimentarsi in brani iconici come The Goros theme song e Get to the Top, oltre brani inediti quali Midnight Desire, cantando addirittura anche a bordo della propria nave.Crazy Delivery Il secondo minigioco consiste nell’esplorare una mappa inedita, schivare ostacoli, sfrecciare tra la folla e consegnare pasti ai clienti prima che si raffreddino. Maggiore sarà il tempo impiegato per la consegna e più probabilmente vi sono che il cliente risulterà scontento e di conseguenza otterrete meno denaro e punti.