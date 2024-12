Ilrestodelcarlino.it - Internet down in molte zone di Forlì: ecco perché

, 18 dicembre 2024 - Nel corso di alcuni lavori di manutenzione stradale, la benna di uno scavatore ha tranciato un cavo della linea della fibra ottica. L'incidente ha causato grossi disagi in un'ampia zona della città che va dal centro storico difino a San Martino in Strada includendo anche quartieri molto popolosi, come quello di Ca' Ossi. Sono, quindi, molto numerosi i cittadini che sono rimasti del tutto senza connessione. L'azienda che ha provocato il danno è già al lavoro per ripristinare il cavo e nella giornata di domani la situazione dovrebbe già migliorare, per poi trovare completa risoluzione da venerdì.