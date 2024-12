Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Bellodi squalificato. Il difensore salta la gara con il Carpi

Una giornata di squalifica per ildel Rimini, Gabriele. Lo ha deciso il, dopo l’espulsione del centrale lo scorso turno contro il Pineto. Un’assenza che si va ad aggiungere a quelle di Gorelli e Cinquegrano nel pacchetto arretrato. E che costringeranno mister Buscè a rivedere qualcosa per l’ultimadel 2024, e la prima del girone di ritorno, domenica sera al ’Romeo Neri’ contro il. Nel girone B ilha fermato per due gare Benassai del Campobasso e Gemello del Perugia. Un turno di squalifica per Vergani del Pescara, Vannucchi della Ternana, Remy della Pianese, Guccione dell’Arezzo, Bosisio del Campobasso, Corsinelli e Zallu del Gubbio, Sandri del Milan Futuro, Bartolomei del Perugia e Tiritiello della Virtus Entella. Poi le ammende.