Ilgiorno.it - Falaise di Baro d'evel al Piccolo Teatro Strehler: un nuovo circo tra arte e animali

Leggi su Ilgiorno.it

La sfida è dichiarata. In locandina, nel sottotitolo: spettacolo in bianco e nero per otto umani, un cavallo e dei piccioni. Che già togliere i colori pare tutt’altro che semplice. Come inserire un filtro dello smartphone sulle proprie retine. Aggiungete gli interpreti ““ e si capisce la curiosità intorno a questo ““ did’, dal 27 dicembre al 4 gennaio al. Il palcoscenico diretto da Claudio Longhi punta sulper le feste. Anche se l’etichetta è limitante, considerando il percorso più che ventennale di Camille Decourtye e Blaï Mateu Trias, fondatori della compagnia franco-catalana. Dal 2001 unprivo di confini. Stratificato. Dove la cura per la parola si sviluppa in un linguaggio ibrido, aperto. Alimentandosi di corpi, musica, acrobazie, improvvisazione.