Elmas. Stefano Deiana morto schiacciato da un camion in un'officina meccanica di via delle miniere 18

Infortunio mortale sul lavoro a, operaio di 57 anni, èda unindi via18. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di Sant’Avendrace.In base a quanto ricostruito, l’autista del mezzo, un uomo di 47 anni residente a Decimoputzu, non si sarebbe accorto della presenza dei due lavoratori, un uomo di 57 anni residente a Capoterra, e un ragazzo di 27 anni residente a Cagliari. L’uomo, movimentando il veicolo, ha accidentalmente investito i due meccanici che, in quel momento, si trovavano sotto il mezzo.ha riportato gravi traumi da schiacciamento ed è deceduto sul posto, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Invece il ventenne ha riportato solo alcune lesioni e non versa in gravi condizioni.