Curtis Axel Rivela | Il mio ritorno in WWE è un’opzione che resta ancora aperta

ha avuto una carriera di successo in WWE prima di essere licenziato nel 2020 a causa di tagli al budget dovuti al COVID-19. È tornato brevemente nel 2022 come produttore, ma ha lasciato poco dopo, portando i fan a chiedersi se sarebbe mai tornato in WWE. Curiosamente,ha recentemente dichiarato che un suoin WWE èpossibile.Parlando con Going Ringside,ha discusso del suo periodo come produttore in WWE un paio di anni fa. Durante la conversazione,hato che tornare nella compagnia come produttore è sicuramentesul tavolo.riflette sul passato e pianifica un futuro in WWEL’ex WWE Superstar ha espresso interesse per l’idea, menzionando che potrebbe tornare e contribuire, in particolare allenando la nuova generazione di talenti.