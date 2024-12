Oasport.it - Basket: Trento, l’illusione e la sconfitta. Buducnost vittorioso all’overtime, EuroCup più lontana

Leggi su Oasport.it

La Dolomiti Energiasubisce unapesante più del 110-108 maturatoa favore del. Il 12° turno di2024-2025, infatti, in questo modo alla squadra allenata da Paolo Galbiati dalla zona per il sesto posto, quello valido per andare alla fase a eliminazione diretta, mentre il, che aveva lo stesso record di 4-7, si avvicina allo stesso. Per la squadra di Podgorica sei uomini in doppia cifra con Rasheed Sulaimon a quota 19 e Kenan Kamenjas in doppia doppia con 18 e 11 rimbalzi. Per20 di Jordan Ford, il quasi eroe di serata, e 19 di Myles Cale.Prime fasi di sostanziale equilibrio, ma se inizialmente è un Kamejas contro tutti, in seconda battuta sono Pecchia ed Ellis a dare ail 7-10. Subito arrivano i 5 punti in fila di Tanaskovic, ma è un continuo di sorpassi, controsorpassi e difese che non sono esattamente al meglio in questa fase.