Ilrestodelcarlino.it - Andrea Poloni è morto di malaria: aveva contratto la malattia in Congo

Treviso, 18 dicembre 2024 –, il 55enne di Trevignano (Treviso), ricoverato per sintomi di febbre emorragica dopo essere tornato dal, èdi. A comunicarlo è stato l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, specializzato in malattie infettive: “I risultati (delle analisi, ndr) hanno evidenziato la presenza di plasmodium falciparum, agente responsabile della. Le stesse analisi hanno escluso la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti”. “I campioni di sangue relativi alla persona di Trevignano deceduta di ritorno da un viaggio in– specifica lo Spallanzani – sono stati analizzati per la ricerca di diversi agenti patogeni attraverso diversi metodi di indagine presso il Laboratorio di Virologia e i Laboratori di Biosicurezza dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive di Roma”.