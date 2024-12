Iodonna.it - 96 ore di calvario nell'Abisso Bueno Fonteno terminate nel migliori dei modi grazie allo splendido lavoro delle squadre di salvataggio

La notte tra martedì e mercoledì 18 dicembre si è conclusa con un lieto fine unaoperazioni di soccorso speleologico più complesse degli ultimi anni. Ottavia Piana, speleologa bresciana di 32 anni, è stata finalmente portata in salvo dalla grotta di, in provincia di Bergamo, dopo quattro giorni di interventi ininterrotti. Caduta durante una spedizione esplorativa sabato scorso, Ottavia ha affrontato unlungo quattro chilometri nei meandri della grotta, trasportata in barella attraverso passaggi angusti e condizioni proibitive. Primo soccorso: cosa c’è da sapere guarda le foto Ildella speleologa Ottavia PianaIl recupero è stato un’opera di ingegneria umana e logistica.