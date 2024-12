Tpi.it - Volare a Tokyo in Giappone: tutti i dettagli per viaggiare

Il Paese del Sol Levante è una destinazione in cima alla wish list di moltissimi viaggiatori che sognano la metropoli più grande del mondo, famosa per i grattacieli, la cultura e il cibo.Quando dura il volo perIl volo perrichiede tra le 15 e le 20 ore di viaggio in base all’attesa della coincidenza presso l’aeroporto dove è previsto lo scalo. Infatti, anche se si parte dai principali aeroporti italiani come Roma o Milano, non esiste un volo diretto ma occorre fare scalo in grandi aeroporti come quelli di Francoforte, Vienna o Zurigo. In genere si arriva il giorno dopo, tenendo conto del fuso orario differente. Per lenire la fatica del lungo viaggio, su voli internazionali come quello peril comfort è molto curato, includendo naturalmente i pasti che sono serviti in base alla tariffa scelta.