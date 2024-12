Dailyshowmagazine.com - “Vermiglio” di Maura Delpero tra i 15 finalisti per l’Oscar al Miglior Film Internazionale

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Il” diretto dasi distingue tra i 15 titoli selezionati nella prestigiosa shortlist peral. La pellicola italiana è in competizione con opere di grande rilievo, come:Io sono ancora qui (Brasile),Universal Language (Canada),Waves (Repubblica Ceca),The Girl with the Needle (Danimarca),Emilia Pérez (Francia),Il seme del fico sacro (Germania),Touch (Islanda),Kneecap (Irlanda),Flow (Lettonia),Armand (Norvegia),From Ground Zero (Palestina),Dahomey (Senegal),How to Make Millions Before Grandma Dies (Thailandia),Santosh (Regno Unito).Quando sapremo i?Per scoprire se “” entrerà ufficialmente nella cinquina finale, sarà necessario attendere il prossimo 17 gennaio, data in cui l’Academy annuncerà i nominati.