Stellantis, sindacati tra fiducia nel nuovo corso e necessità di passare 'dalle parole ai fatti'

“Dobbiamodalleai fatti. Oggi sono state dette tantein continuità con quello che ci hanno detto in questi anni. C’è stata solo un’aggiunta di modelli per alcuni stabilimenti, però non ci sono le condizioni per poter dichiarare che è iniziata una nuova fase. Una nuova fase di relazione industriale molto probabilmente sì, ma non c’è una fase che possiamo in grado di poter assicurare gli stabilimenti, prospettive o di poter dire che da domani la situazione migliorerà. Questa per noi è una grande preoccupazione“. Così Rocco Palombella, segretario Uilm, al termine dell’incontro tra governo,e le parti sociali coinvolte.Di diverso avviso invece Ferdinando Uliano, segretario Fim-Cisl: “Finalmente un cambio di passo da parte di. Abbiamo l’assegnazione di nuovi investimenti, una piattaforma Small che da settembre noi stavamo rivendicando, necessaria per alzare i volumi”, pur ammettendo però “che c’è di fronte un periodo ancora di sofferenza”.