Stellantis promette nuovi modelli e crescita della produzione per l’Italia

grandi cose pera cominciare daie dalla. Il responsabile Europa diJean Philippe Imparato coglie l’occasione del Tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy per annunciare che “tutti gli stabilimenti italiani rimarranno attivi, e che già dal 2026 la capacità produttiva crescerà grazie ai“.Il ministro Adolfo Urso – secondo quanto si apprende – va dritto al punto appellandosi al “momentoresponsabilità“: ora possiamo rimettere “sulla giusta strada l’auto italiana ed europea – rileva Urso – possiamo farlo da oggi in Italia, dobbiamo farlo insieme in Europa”. Secondo il ministro “il sistema Italia può agire insieme per il rilancio del settore automotive nella difficile fase di rinnovamento tecnologico e transizione industriale“.