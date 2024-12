Sma esperti | Storia patologia rivoluzionata ma non in tutte le regioni

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'atrofia muscolare spinale, nota come Sma, "è una malattia genetica autosomica recessiva in cui entrambi i genitori sono portatori sani della malattia. Negli ultimi anni lanaturale dellaè radicalmente cambiata". Così Marika Pane, direttore clinico del Centro Nemo pediatrico di Roma e professore associato di Neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica del .L'articolo Sma,: “ma non inle” proviene da Webmagazine24.Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.