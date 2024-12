Lopinionista.it - “Running Wild”, il videoclip del brano di Jin dei BTS

MILANO – La popstar globale Jin, membro dei BTS, arriva in radio in Italia con il nuovo singolo “”, tratto dal suo primo album solista “Happy”. Ilè stato scritto e co-prodotto da Gary Barlow, leader del leggendario gruppo musicale pop dei Take That . “” è un messaggio positivo di speranza, un invito ad andare oltre e correre fino a farsi mancare il respiro e sentire il calore, l’amore e l’energia contagiosa che scatena questo.Il video musicale di “” è una grande e affannosa corsa verso la speranza. Ambientato in un contesto apocalittico, i momenti di felicità e amore per la vita brillano ancora di più nel buio e nell’oscurità: Jin cerca di vivere un’esistenza tranquilla guardando film, facendo shopping con il suo cane, in mezzo al caos che lo circonda.