Ilgiorno.it - Pino Daniele, un docu-film per celebrarlo

Leggi su Ilgiorno.it

Se “Napule è mille culure” la musica dei vicoli è una smisurata tavolozza cromatica in cui Marco Spagnoli e Stefano Senardi immergono la macchina da presa di “- Nero a metà” ilpresentato ieri a Milano nell’attesa dell’approdo nelle sale del 4 (5 e 6) gennaio nel decimo anniversario della scomparsa dell’Uomo in blues. Un volo radente tra tetti, scogli e piazze in cui la coppia - uno regista, l’altro ex discografico e amico di lunga data - imbarca anime affini a quella del mascalzone latino quali Enzo Avitabile, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello, giornalisti come Gino Castaldo, Renato Marengo, Carlo Massarini, ma soprattutto la sua formidabile band: Tullio De Piscopo, Tony Esposito e James Senese, protagonisti di quella stagione d’oro assieme agli scomparsi Joe Amoruso e Rino Zurzolo.