Özpetek al cinema Al Corso Presenterà il suo ’Diamanti’

Ogni uscitatografica di Ferzanè sempre circondata da grande curiosità e attesa fra pubblico e critica ed è così anche stavolta, in occasione dell’arrivo nelle sale di ‘Diamanti’, che riserverà una graditissima sorpresa agli spettatori reggiani. Sabato prossimo 21 dicembre, infatti, due giorni dopo l’uscita nelle sale italiane, il regista e sceneggiatore turco sarà ospite delAl, alle 18, per un saluto e l’introduzione al film. La serata sarà presentata da Sandra Campanini, presidente regionale Fice. Il film ‘Diamanti’ fa parte della rassegna Riusciranno i nostri eroi. Quello di sabato si preannuncia come un evento speciale, vista anche la natura stessa dell’opera, una sorta di esperimento meta teatrale e metatografico, in cui un regista convoca quelle che sono le sue interpreti preferite, ovvero le attrici con cui ha lavorato maggiormente o che ama di più.