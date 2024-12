Muore la suocera ma nessuno dei due cognati vuole pagare il funerale | scoppia una rissa in strada con bastoni e coltelli

Leggi su Dayitalianews.com

Una vicenda per nulla edificante quella che si è verificata a Parabita, in provincia di Lecce, dove duese le sono date di santa ragione dopo neanche mezz’ora dalla morte della. Il motivo? Proprio il saldo deldella, chedei due era intenzionato a. In realtà sembra che tra i due i rapporti fossero già molto tesi per vecchie ruggini, così èto un aspro diverbio che è degenerato in una vera e propriaindurante la quale sono spuntati.La lite dopo la morte dellaCome ha riferito Il Corriere del Mezzogiorno, le urla hanno chiaramente richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno visto i dueaffrontarsi in un duello per nulla rusticano, cone senza esclusione di colpi.