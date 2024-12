Anteprima24.it - Montefalcione brinda ai cento anni della signora Catalano

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Irpinia si conferma centenari. A, dopo laCarmela Petrillo (leggi qui), la comunità guidata dal sindaco Angelo Antonio D’AgostinoallaAntonietta. “Ho avuto l’onore di partecipare alla festa per i 100Antonietta, un simbolonostra comunità di– scrive la fascia tricolore – LaAntonietta ha dedicato la sua vita al lavoro nei campi, portando avanti con passione le tradizioni che definiscono la nostra identità. Amantecucina tradizionale, è un esempio straordinario di impegno, sacrificio e amore per le proprie radici. Festeggiare questo traguardo circondati dalla sua famiglia è stato un momento di grande emozione per me. Grazie,Antonietta, per la sua storia e il suo esempio”.