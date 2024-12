Mariagrazia Visconti a capo del segmento Manufacturing Engineering di Avio Aero

Leggi su Ildenaro.it

assume il ruolo dimanager presso, azienda leader nel settorespaziale e parte del gruppo GEspace. Questo incarico conferma il suo valore e la sua competenza nel campo dell’ingegneria manifatturiera, un settore cruciale per l’innovazione e la produzione tecnologica avanzata.Nel suo ruolo,guida l’implementazione di processi produttivi avanzati, ottimizza l’efficienza e promuove l’innovazione tecnologica nello sviluppo di componentispaziali. La sua leadership risulta determinante per rafforzare la competitività diin un settore in continua evoluzione.Con una carriera ricca di risultati,si distingue per le sue capacità tecniche e gestionali. La sua esperienza nella gestione di processi complessi e nella trasformazione digitale si allinea perfettamente con la missione didi essere un punto di riferimento globale nell’ingegneriaspaziale.