Malena la confessione a cuore aperto | Il porno é stato uno sbaglio

si racconta in una versione più intima, diventando la protagonista della rivelazione del momento: il suo ritiro dal mondo dell’hard, una decisione che sta dominando le pagine della cronaca rosa.si racconta senza filtri: l’intervista rivelatriceA grande sorpresa per i fan, l’ex naufraga concorrente de’ L’isola dei famosi rende noto che non intende più rendersi disponibile alle collaborazioni nel mondo dell’hard. Dopo il rilascio di 39 filmgrafici che vanta all’attivo e che la rendono tra le iconegrafiche più influenti nel mondo della filmografia osé, Filomena Mastromarino – in arte– ammette di sentirsi pentita di aver investito tempo e forze fisiche per il ruolo di attrice in progetti a luci rosse.“Mi sono pentita del”, fa sapere tra le dichiarazioni intimiste in un’intervista concessa a Il giornale.