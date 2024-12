Lookman nominato giocatore africano dell’anno

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-16 23:03:45 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Ademolaè stata nominata Calciatrice africanadalla Confederazione del calciodurante la cerimonia di premiazione di lunedì.L’attaccante dell’Atalanta ha segnato una tripletta nella vittoria della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen a Dublino a maggio e all’inizioha aiutato la Nigeria a raggiungere la finale della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio.Ha segnato tre reti al torneo AFCON., che ha giocato in Premier League con Everton, Fulham e Leicester City, ha segnato 17 gol con l’Atalanta la scorsa stagione e ne ha già 11 in questa stagione. Si è trasferito al club di Serie A nel 2022.Il principe nigeriano viene ufficialmente incoronato ????.