La misura e il rispetto sempre buoni consiglieri

Una premessa d’obbligo necessaria e generale che va posta è quella del, checi vorrebbe di fronte ai casi che la vita e la cronaca ogni giorno ci propongono h24.A Colmi di Sulzano, sponda est del lago d’Iseo, in provincia di Brescia, un cane, Full, non ce l’ha fatta ed è stato trovato morto dopo 8 giorni dalla caduta in una buca.Otto giorni di continui tentativi dei Vigili del Fuoco per aprire un varco nel cunicolo, dove il setter era finito mentre accompagnava il proprietario in una battuta di caccia. Se uno clicca su Sulzano si vede apparire un bel numero di rimandi a questa notizia.A Fonteno, versante bergamasco del lago d’Iseo, è in corso una mobilitazione con un centinaio di soccorritori (vigili del fuoco, Soccorso Alpino, sanitari) per liberare e riportare in superficie Ottavia Piana, precipitata da 5-6 metri e rimasta intrappolata nella grotta Abisso Bueno Fonteno, con fratture alle gambe e al torace.