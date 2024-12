Formiche.net - La Lega come M5S, ma nessuno osa ancora sfidare Salvini. L’opinione di Cangini

Leggi su Formiche.net

Abbiamo trascorso le ultime settimane godendoci lo spettacolo tragicomico dello psicodramma grillino. Accuse e minacce, vecchi tradimenti e nuovi allineamenti. Il tema, noto, è stato quello dell’identità perduta. Forzosamente perduta da un leader nuovo (Giuseppe Conte) che ha fatto fuori il vecchio fondatore (Beppe Grillo), ha ripiegato le bandiere del passato ed ha inastato un unico vessillo recante la propria imperitura effige. Un partito personale, in tutto e per tutto opposto al Movimento delle origini, di cui conserva sì e no un terzo dei voti.Accade oggi qualcosa di simile, di molto simile nella. Ma accade timidamente e con un decennio di ritardo. Matteofu eletto segretario di quella chedi chiamavaNord nel dicembre 2013. Una manciata di mesi dopo, all’inizio del 2014, in vista delle elezioni europee stringe un patto d’acciaio con il Front National di Marine Le Pen, seguito da un accordo di carta stagnola con Casapound.