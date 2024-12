Universalmovies.it - Karate Kid: Legends | trailer ufficiale

Sony Pictures ha condiviso il primodiKid:, film diretto da Jonathan Entwistle basato su una sceneggiatura di Rob Lieber. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 29 maggio 2025 da Eagle Pictures.Fanno parte del cast: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen.Kid:sinossiDopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre.Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe. Malgrado non voglia combarre, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: infatti, per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di