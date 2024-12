Ilrestodelcarlino.it - Indagine sulla qualità della vita: Fermo sale in 47esima posizione. Punti di forza e criticità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 dicembre 2024 – Una fotografia dettagliata e ricchissima, a raccontare ladi un territorio. Sono 90 gli indicatori presi in considerazioneSole 24 Ore per stilare la classifica delle province italiane in base alla. Bergamo è il posto in cui vivere, seguito da Trento e Bolzano, quasi tutte al nord le città al top, i grandi centri perdono terreno mentre migliorano le performance i piccoli centri.cresce di tre posizioni,al 47° ma resta ultima delle Marche, mentre Ascoli Piceno conquista un ottimo decimo posto, con un salto di ben 17 posizioni, Macerata è al 25° posto, Ancona al 35°, chiude al 38° Pesaro e Urbino. Sei i settori che vengono studiati, già dal 1990, la ricchezza e i consumi, gli affari e il lavoro, la demografia, la società e la salute, la giustizia e la sicurezza, la cultura e il tempo libero.