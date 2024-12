Gamberorosso.it - Il turismo enogastronomico muove un giro d'affari di 40 miliardi di euro. Toscana, Emilia-Romagna e Puglia sul podio

. Ildelin Italia premia due regioni del Centro Nord e una del Sud in un anno in cui il comparto è cresciuto in doppia cifra, con +12 per cento rispetto al 2023, e del 49% sul 2016. I dati della settima edizione del Rapporto sul settore, ideato da Roberta Garibaldi e curato da Aite (Associazione italiana) sottolineano il consolidamento del legame tra gli italiani e il viaggio, alla scoperta delle tipicità agroalimentari nazionali. Sette intervistati su dieci dichiarano di aver fatto una vacanza negli ultimi tre anni con questa motivazione. E tale dato, in crescita, arriva in un periodo in cui ilgeneralista in Italia è diminuito nel corso della stagione estiva.d'a 40diPer la prima volta, il report di Aite stima l'impatto economico complessivo del