Endless Love: ecco quante puntate mancano al gran finale

Manca sempre meno aldi. Tra qualche settimana, i telespettatori di Canale 5 potranno infatti assistere all’epilogo della storia d’amore tra Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Özçivit), da sempre osteggiata dal perfido Emir Kozcuo?lu (Kaan Urganc?o?lu). Ma quanti episodi, esattamente, alla conclusione della dizi turca? Attualmente, su Canale 5, tutti i riflettori sono puntati su Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk). Grazie all’aiuto del fratello Emir, l’imprenditrice verrà rinchiusa in una clinica psichiatrica per sfuggire al carcere. L’ex moglie di Kemal ha ammesso, infatti, la sua colpevolezza nell’omicidio di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) e in altri crimini compiuti nel corso delle scorse. Tuttavia, in fase processuale, ha fatto leva su alcuni problemi mentali, dei quali ha sofferto in adolescenza, per dimostrare di essere incapace di intendere e volere ed evitare di finire tra le sbarre.