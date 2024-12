Tvzap.it - Crolla il soffitto del liceo in Italia e finisce male: “Le segnalazioni sono state ignorate”

Leggi su Tvzap.it

Una parte deldelta durante una lezione, facendo cadere pezzi di intonaco su alcuni banchi. L’incidente è accaduto lo scorso venerdì, 13 dicembre 2024, in. La scuola rimane ora chiusa in attesa delle decisioni dell’Ente di Decentramento Regionale. Intanto gli studenti protestano. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anniLeggi anche: Lutto nel cinemano, addio all’indimenticabile attriceIncidente aldi Trieste: cos’è successoL’incidente è accaduto alPetrarca di Trieste, nella sede succursale di via Tigor. Ilto sui banchi e una studentessa è rimasta lievemente ferita. “Fortunatamente, in quel momento i banchi erano vuoti, altrimenti sarebbe potuta andare molto peggio.