"Corsalone a rischio desertificazione sociale ed economica"

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Dopo l'incontro tenuto alil 24 ottobre, dove l'obiettivo era fare chiarezza sul tema della variante 71 incluso il tema area Sacci, il sindaco di Chiusi ha indetto un Consiglio Comunale dedicato al tema. La maggioranza si è espressa a favore del progetto di 32 milioni per la realizzazione della variante del. Le opposizioni hanno manifestato il proprio disappunto, anche per la narrazione dell’approvazione: la “quasi all'unanimità” del progetto, sottolineando che, in realtà, era potuto essere presente solo un consigliere di opposizione, altrimenti i voti contrari sarebbero stati tre. Le opposizioni sono contrarie perché l’eventuale realizzazione della Variante del, lungo la Sr71 del Casentino, rischia di avere un effetto devastante dal punto di vistaed economico sul territorio, con perdita importante anche di posti di lavoro.