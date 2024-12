Consigli Fantacalcio 17 giornata | chi schierare e chi evitare

Leggi su Ilnerazzurro.it

17. Siamo nel pieno della stagione di Serie A e con la 17ªalle porte, ogni mossa alpuò fare la differenza. Le squadre cominciano a risentire della stanchezza accumulata e delle rotazioni dovute alla Coppa Italia, rendendo le decisioni di questo weekend ancora più complicate. Per aiutarvi ala miglior formazione possibile, ecco i nostri17, con i giocatori da puntare e quelli da.Portieriati per la 17ªProvedelLa Lazio sfida un Lecce altalenante in attacco, nonostante qualche exploit recente. La difesa biancoceleste ha vacillato contro l’Inter, ma stava ritrovando solidità. Provedel potrebbe tornare a garantire un clean sheet prezioso e regalarvi un buon voto, magari con un bonus imbattibilità.