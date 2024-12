Romadailynews.it - Cina-Usa: gruppo di lavoro economico ha tenuto settima riunione

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 17 dic – (Xinhua) – Ildi-Stati Uniti hala suaa Johannesburg, in Sudafrica. Lo ha dichiarato ieri il ministero delle Finanze cinese (MOF) in un comunicato. L’incontro e’ stato co-presieduto dal vice ministro delle Finanze cinese Liao Min e dal sottosegretario del Dipartimento del Tesoro statunitense Jay Shambaugh. Secondo il comunicato del MOF, le due parti hanno avuto una comunicazione sincera, approfondita e costruttiva su questioni quali le situazioni e le politiche macroeconomiche dei due Paesi, gli sforzi congiunti per assistere i Paesi a basso reddito nell’affrontare le sfide della liquidita’, la governance e la riforma delle banche multilaterali di sviluppo. La parte cinese ha chiarito la propria posizione su questioni economiche e commerciali rilevanti e ha espresso preoccupazione per le recenti restrizioni commerciali ed economiche degli Stati Uniti nei confronti della, si legge nel comunicato.