Caro-polizze Rc auto, perché i prezzi salgono e cosa può cambiare

Mantenere l’in regola con l’assicurazione costa sempre di più. I dati più recenti dell’Ivass, l’ente di controllo sulle assicurazioni, fotografano un rinche non accenna a fermarsi. A ottobre, il prezzo medio delleRcè salito del 7,2% rispetto allo stesso mese del 2022, toccando quota 416 euro. Al netto dell’inflazione, l’aumento effettivo si aggira attorno al 6,3%. Una scalata continua, iniziata già nel 2022, che pesa sulle tasche deglimobilisti italiani.L’assicurazione Rcè obbligatoria, ma il prezzo è diventato un lusso per molti. Con il sistema attuale in panne e le proposte di riforma ancora sul tavolo, la questione resta aperta. E mentre le compagnie incassano, a pagare è sempre chi guida.L’Italia a due velocitàIl-assicurazioni non fa sconti a nessuno, ma le differenze geografiche sono lampanti.