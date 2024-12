Inter-news.it - Barella come sta? Le sensazioni verso Inter-Udinese: un’ipotesi – Sky

è uscito leggermente malconcio nei minuti conclusivi di Lazio-. Le ultime sul giocatore sardo anche in vididi Coppa Italia.CONDIZIONI – Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport 24 ha riportato le ultime notizie in merito alle condizioni di Nicolò: «meglio rispetto a ieri, èto sostituito per precauzione. Non ha eseguito gli esami strumentali. Si parla di un leggero affaticamento. Contro l’, sicuramente si farà riposare il centrocampi. Probabilmente partirà dalla panchina. L’non è assolutamente preoccupata da questo punto di vi». Il centrocampiinfatti, autore tra l’altro di un gol strepitoso, èto sostituito durante il match al 74’ minuto da Zielinski. Il giocatore dunquebene, si allenerà regolarmente con i compagni di squadra.