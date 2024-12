Ilgiorno.it - Albini, la sostenibilità ecologica come faro: “Non è un’opzione, è una necessità”

Albino (Bergamo), 17 dicembre 2024 –Group – leader nel settore tessile e filato, cotonificio – ha una storia lunga e importante nata ad Albino, nel cuore della valle Seriana: la data di nascita risale all’ultimo quarto dell’800, il 1876, quando si avviòpiccola tessitura con 40 telai e 44 lavoratori. Oggi è un Gruppo con sei stabilimenti e presenza internazionale di rilievo visto che il fatturato si produce al 75% all’estero. I mercati primari sono Francia, Stati Uniti e Germania ed ovviamente Italia. Dai 44 dipendenti di 148 anni fa, si è passati a 1.063. Fra le caratteristiche del Gruppo, spiccano scelta e passione green, vocazione manifestata con la recente pubblicazione del primo Bilancio di, tra etica e trasparenza che ne sono i punti di riferimento, e che anticipa i criteri di presentazione del report previsti dall’Europa per il 2025 per tutte le grandi aziende in area Ue.