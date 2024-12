Quotidiano.net - Vaiolo delle scimmie in Germania, nuova variante su due bambini. Chiusa la scuola

Berlino, 16 dicembre 2024 - Ilha infettato duein. Subito è scattata la chiusura a scopo precauzionale delladi Roesrath, nei pressi di Colonia. A preoccupare maggiormente sarebbero la giovane età dei piccoli colpiti e il fatto che si tratti di unadel terribile virus Mpox, noto come. Famiglia rientrata dall’Africa L'allarme è stato dato dalle autorità del Nord Reno Vestfalia. Le analisi erano state fatte a una famiglia composta da quattro persone appena rientrata dall'Africa. Subito ie i genitori sono stati messi in quarantena. E per i piccoli sono state già programmate le lezioni a distanza, almeno fino a venerdì prossimo, iniziovacanze. Attenzione alta su altri casi Al momento è filtrato che iaccusano lievi sintomi, ma l'attenzione è alta sia per la loro salute che per eventuali altri casi legati a contatti con la famiglia o a persone che hanno fatto lo stesso viaggio all’estero.