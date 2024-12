Tvzap.it - “Uomini e Donne”, Martina sarebbe pronta a fare la sua scelta: cosa sappiamo

Leggi su Tvzap.it

News Tv. I fan disi sono appassionati alle vicende della protagonista assoluta del trono classico di questa stagione del programma:De Ioannon. Nelle ultime settimane, la tronista si è concentrata nella conoscenza di Gianmarco e Ciro. Con entrambi ci sono stati baci ed esterne importanti e per entrambi ha fatto gesti che lasciano pensare ad una preferenza per l’uno piuttosto che per l’altro. Le indiscrezioni sulla possibilità che la ragazza possa esserea decidere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi si fanno sempre più insistenti.? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Gabriele, il figlio del famoso italiano si è sposato: le foto del giorno più belloLeggi anche: Andreas Muller e Veronica Peparini: il lieto annuncio emoziona i fan, la regina di questa edizione die “”Non si può di certo dire che i telespettatori disi stiano annoiando seguendo le vicende die dei suoi corteggiatori.