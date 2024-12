Quotidiano.net - Tornano a casa le imprese: "È un bene rientrare dalla Cina, ma portiamoci le cose imparate"

Là dove svettavano i tricolori, adesso ci sono solo anonimi capannoni. È il reshoring, bellezza, il ritorno adelle aziende occidentali, scappate ina fine anni Novanta. Una marcia indietro ripresa implacabile negli ultimi anni, complici i costi dei carburanti, dunque dei trasporti via mare. Stiamo parlando della. Testimone d’eccezione è Patrizio Bianchi, docente emerito di Economia e politica industriale, già rettore dell’Università di Ferrara e ministro dell’Istruzione con Mario Draghi. Del suo recente viaggio in, contestualmente alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha riportato la sensazione di una smobilitazione occidentale. "Fenomeno positivo per noi – chiarisce –. Purché non sia una fuga di notte". Professore, cosa intende? "Il fenomeno del reshoring è una cosa positiva.