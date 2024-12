Lapresse.it - Siria, Kallas: “Russia e Iran hanno abbandonato Assad, dimostra che sono deboli”

Leggi su Lapresse.it

L’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kajaha dichiarato che il mancato intervento indellae dell’durante l’insurrezione che ha provocato la caduta del presidenteno Bashirla scorsa settimana hato che i due Paesi “inti” e “le mani occupate altrove”. “Mosca e Teheran non vi aiutano se siete in difficoltà,il regime die questo è un messaggio molto chiaro”, ha dettoal suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri. “Penso che sia molto importante che gli attori regionali e internazionali vedano il quadro allo stesso modo”, ha continuato parlando della necessità che laabbia una leadership inclusiva e stabilità. “Incontrerò le nazioni arabe, così come la Turchia e gli Stati Uniti, per discutere i principi di impegno con il nuovo governono e ho anche incaricato i nostri vertici diplomatici europei di andare a Damasco per poter stabilire dei contatti”.