Simeone | Inter tra le migliori 3 squadre al mondo

. L’si appresta ad affrontare la Lazio in quello che, senza dubbio, è il big match della 16a giornata di Serie A 2024-2025. In attesa della sfida, i nerazzurri hanno ricevuto i complimenti di un doppio ex della sfida, quel Diego Pabloche nella mente dei tifosiisti evoca ricordi dolce amari (Coppa Uefa ’98 vinta e goal del 3-2 per la Lazio il 5 maggio 2002).: “tra le”Ecco le parole disull’e su Simone Inzaghi, rilasciate a Telemundo Deportes: “Secondo me oggi l’è tra lealinsieme a Manchester City e Barcellona. L’mi piace molto, non ha una vera e propria stella ma ha tanti calciatori importanti. Simone Inzaghi è stato bravo a renderla competitiva al massimo. Nelle ultime stagioni hanno fatto molto bene, vincendo lo scudetto e arrivando in finale di Champions League.