Questo Milan non va 0-0 col Genoa per Fonseca | festa per i 125 anni rovinata e contestazione pagelle e cronaca

Doveva essere la sera delladei 125dalla fondazione, lo è in parte perché prima di giocare vengono celebrate le leggende e ci sono tanti nomi che hanno fatto la storia di questa squadra. Poi l’arbitro fischia il calcio d’inizio e cominciano i soliti problemi per il solitosconclusionato che non riesce ad andare oltre lo 0-0 al Meazza contro un buon, sicuramente aggiustato dalla cura Vieira. Nessuna luce a San Siro ma tante ombre su Paulo, che dopo aver sparato nel mucchio nelle ultime dichiarazioni stavolta non ha scuse, non sbaglia le scelte con Jimenez e Liberali ma viene tradito dai big. E a fine partita scatta la: pioggia di fischi sulla squadra e fortesulla società, “Questa società non ci merita”, “Noi non siamo americani” e “Ci avete rotto il ca**o” come cori più gettonati.