Bergamonews.it - Pausa anticiclonica, in settimana in arrivo una perturbazione atlantica

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi sinotticaMeteo clemente in provincia di Bergamo grazie al rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale, con temperature sopra le medie specie in quota. Verso metà dellatendenza ad indebolimento dell’alta pressione per l’avvicinarsi di una deboleda ovest.Lunedì 16 dicembre 2024Tempo previsto: bel tempo ovunque ma con presenza di nebbie in pianura tra notte e mattino, e nuovamente dalla sera.Temperature: minime stazionarie (-3/+1°C), massime in lieve aumento (7/11°C, valori inferiori sulla bassa pianura).Venti: in pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-ovest.