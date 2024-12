Lanotiziagiornale.it - Netanyahu non molla le alture del Golan: Tel Aviv approva nuovi insediamenti israeliani sul territorio siriano occupato

Dopo la caduta del regimedi Bashar al-Assad, le truppe di Israele – su ordine del primo ministro Benjamin– avevanoledel. Territori da cui “non ce ne andremo più” aveva promesso il leader di Tel, sconfessando l’esercito dello Stato ebraico che aveva parlato di una manovra difensiva e temporanea.Intento, quello di, che è diventato realtà con il suo governo che hato un piano per espandere glisulledeloccupate, affermando di stare agendo “alla luce della guerra e del nuovo fronte che in Siria si trova ad affrontare”. “Rafforzare ilsignifica rafforzare lo Stato di Israele, ed è particolarmente importante in questo momento. Continueremo a tenerlo stretto, a farlo fiorire e a stabilirci in esso”, ha affermato il primo ministro.