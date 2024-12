Anteprima24.it - Napoli, si ripete il prodigio del sangue di San Gennaro

Tempo di lettura: < 1 minutoL‘Arcivescovo di, cardinale Domenico Battaglia, è arrivato nella Cappella del Tesoro di Sandove da stamattina i fedeli sono in preghiera e in attesa che si ripeta ildella liquefazione deldi San. Oggi si celebra infatti il terzo ‘miracolo’ dell’anno definito anche ‘miracolo laico’. Il cardinale è giunto nella Cappella alle ore 16.45 ed ha baciato la teca che contiene la reliquia del Santo Patrono. Asi è ripetuto ildella liquefazione deldi San: alle 17.43 è avvenuto il cosiddetto miracolo di dicembre, annunciato da don Vincenzo De Gregorio, abbate della cappella del Tesoro di San.L’annuncio è stato accolto dall’applauso dei fedeli, in attesa da stamattina.Quello di dicembre è il terzo ‘miracolo’ dell’anno.