Milan con il Genoa uno 0-0 che fa male San Siro contesta nel giorno dei 125 anni

o, 15 dicembre 2024 – Almancava la voglia di vincere con la Stella Rossa, dopo sfoghi e mutamenti di formazione, nulla è cambiato con il. La squadra rossonera è vuota, pigra, e non risponde presente alla chiamata alle armi di Paulo Fonseca. È uno 0-0 dal sapore peggiore di una sconfitta. E che mestamente chiude le celebrazioni per i 125del club. La zona Champions resta ad otto punti, Sanfischia. Accusa. E rompe con squadra, allenatore e società. Non èFuturo, ma il disegno sorprende anche se annunciato, visto che sino a venerdì c’è tempo. Liberali si piazza dietro le punte, Jimenez a sinistra e Theo in panchina insieme all’acciaccato Morata. Chukwueze prova a fare il Musah aiutando la difesa, e qualcosa nasce in transizione. Abraham però conferma i tanti dubbi, soprattutto se schierato dall’inizio.