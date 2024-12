Lapresse.it - Mattarella: “Epoca di grande incertezza, si affacciano sirene del nazionalismo”

Il presidente della Repubblica, Sergio, mette in guardia dal pericolo delesasperato. “Siamo di fronte al paradosso di una società globale sempre più interconnessa e interdipendente che attraversa una fase in cui sinuovamente, con ricette stantie, ledel settarismo nazionalistico, etnico, quando non arbitrariamente religioso”, ha detto il capo dello Stato intervenendo alla Farnesina alla XVII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia.“di, conflitti e frammentazione”“Viviamo un’disul fronte internazionale. Il mondo, uscito stremato dalla pandemia – che pure aveva dato vita a forme di solidarietà tra Stati che inducevano alla speranza che si riproducessero a livello politico generale – non ha imboccato la strada della collaborazione.