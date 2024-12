L’inflazione accelera in novembre all’13% Per il carrello della spesa rincari medi del 23%

Ilfattoquotidiano.it - L’inflazione accelera in novembre all’1,3%. Per il “carrello della spesa” rincari medi del 2,3%

Ritocco al ribasso per il dato suldiche l’Istat colloca ora all’1,3%, a fronte di una stima preliminare dell’1,4%. Rispetto ad ottobre i prezzi sono calati ina dello 0,1%. Rimane comunque l’zione rispetto al dato di ottobre, quando(ossia l’aumentoo dei prezzi rispetto allo stesso periodo dell’anno prima) era allo 0,9%.La marcia dei prezzi è però più sostenuta per quanto riguarda il cosiddetto “”, ovvero un sotto indice che raggruppa beni alimentari e prodotti per la curacasa epersona, che si colloca al 2,3%, contro il 2% di ottobre. Il datoo per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto sale invece dell’1 all’1,6%.Nell’intera zona euro il carovita si attesta al 2,3%. La presidenteBanca centrale europea Christine Lagarde ha affermato oggi che la fase più duralotta alè ormai alle spalle.